آل الشيخ يكشف حقيقة تفاوض فريقه الجديد مع لاعبين من مصر

وكتب آل الشيخ "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أكد فيها عدم وجود أي خطط للتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري في الموسم الجديد، وجاء فيها:
لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي ... معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للاعلام
وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع المغربي، وليد أزارو، مهاجم نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز.
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