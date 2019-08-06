بوغدانوف يبحث إطلاق اللجنة الدستورية السورية مع قدري جميل

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الاثنين، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مهام التسوية السياسية في سوريا، بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها بأسرع ما يمكن، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها".
يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير عام 2018. وتقرر خلاله تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وقال مصدر في أحد الوفود المشاركة في الجولة الـ 13 من مفاوضات أستانا حول التسوية السورية بالعاصمة الكازاخستانية نورسلطان الأسبوع الماضي لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن قد يعلن عن قائمة اللجنة الدستورية خلال القمة المقبلة للدول الضامنة لعملية أستانا في أنقرة.
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