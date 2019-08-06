وكتب خليل زاد في حسابه الرسمي على "تويتر"، الاثنين: "أمضيت الأيام الأخيرة في الدوحة وركزنا على المسائل المتبقية في ما يخص إتمام الصفقة المحتملة مع "طالبان" التي ستسمح بسحب مشروط للقوات"، وتابع قائلا: "أحرزنا تقدما رائعا".
وأشار المبعوث إلى أنه سيتوجه إلى دلهي اليوم الاثنين لعقد اجتماعات من أجل تحقيق توافق دولي دعما لعملية السلام في أفغانستان.
وأكد زلماي خليل زاد أنه فريقه سيواصل مناقشة التفاصيل الفنية مع ممثلي "طالبان"، بالإضافة إلى الخطوات والآليات اللازمة لتطبيق ناجح للاتفاق الذي يجري العمل عليه.
يذكر أن الولايات المتحدة قد أجرت عدة جولات من المحادثات مع "طالبان"، نوقش خلالها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مع التزام الحركة بقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية وانضمامها إلى جهود مكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوحة.. المبعوث الأمريكي يعلن إحراز تقدم خلال المحادثات مع "طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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