كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية في ذكرى قمة ترامب وكيم

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ثلاث فئات من الطوابع، يظهر في واحدة منها ترامب وكيم في لحظة المصافحة بينهما، وفي الثانية لحظة توقيعهما على وثائق، وصورة الوثيقة التي وقعها الزعيمان في الثالثة.
وأوضحت الوكالة أنها اشترت نسخة من الطوابع في بيونغ يانغ، وأبلغها البائع بأن إصدارها تم في 12 يونيو الماضي، أي في الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية للزعيمين التي انعقدت في سنغافورة.
يذكر أن دونالد ترامب وكيم جونغ أون التقيا 3 مرات، أولها في سنغافورة في 12 يونيو 2018، والثانية بالعاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي والثالثة يوم 30 يونيو الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، حين أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يضع قدمه على أرض كورية شمالية.
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