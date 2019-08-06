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لبنان وفلسطين يصعبان من مهمتهما في بطولة آسيا

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ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين المنتخبين اللبناني والفلسطيني، الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في العراق.

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، الذي جاء بطعم الهزيمة للطرفين ليتقاسما المركزين الثاني والثالث، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بفارق نقطتين خلف العراق متصدر قائمة المجموعة بمفرده، برصيد 6 نقاط.

بينما يحتل منتخبا سوريا واليمن المركزين الرابع والخامس على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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