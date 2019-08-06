لبنان وفلسطين يصعبان من مهمتهما في بطولة آسيا

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، الذي جاء بطعم الهزيمة للطرفين ليتقاسما المركزين الثاني والثالث، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بفارق نقطتين خلف العراق متصدر قائمة المجموعة بمفرده، برصيد 6 نقاط.
بينما يحتل منتخبا سوريا واليمن المركزين الرابع والخامس على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
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