العاهل السعودي وولي عهده يعزيان ترامب

وجاء في برقية التعزية التي بعثها العاهل السعودي: "علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، نبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".
من جهته، كتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقية التعزية: "بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، أعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة".
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