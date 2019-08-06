ترامب يتهم الصين بـ"التلاعب بالعملات" بعد خفض سعر اليوان

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، الصين بالتلاعب بالعملات بعدما كسر اليوان 7 وحدات أمام الدولار، وهو ما لم يحدث منذ 2008 وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي: "الصين خفضت سعر عملتها لحد أدنى تاريخي، هذا يسمى تلاعب بالعملات، هل تسمع أيها الاحتياطي الفيدرالي؟".

وانتقد الرئيس تلاعب الصين بعملتها "دائماً" من أجل سرقة الشركات والمصانع الأمريكية، وخفض رواتب الموظفين والإضرار بالأسعار الزراعية، وكما انتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم دعم الديناميكية في الاقتصاد الأمريكي بخفض سعر الفائدة ووصف إعلانه الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة بأنه غير كاف.

وكسرت العملة الصينية، اليوان، أمس حاجز السبع وحدات أمام الدولار، وهو ما لم يحدث منذ أبريل 2008.

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وأكد متحدث باسم البنك المركزي الصيني على موقع المؤسسة أن "خفض اليوان بسبب الإجراءات أحادية الجانب والحمائية التجارية، فضلاً عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين"، في إشارة واضحة إلى المنعطف الأخير للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والقائمة منذ مارس 2018.

وجاء انخفاض اليوان بعد إعلان ترامب الخميس الماضي، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر المقبل في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية.

وبعدها أعلنت وزارة التجارة الصينية على أنها ستتخذ "إجراءات مضادة"، ويعني انخفاض سعر اليوان رخص المنتجات الصينية المقيمة بالدولار، وهو ما يساعد على تخفيض الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية.