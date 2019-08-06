هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟.. "الإفتاء المصرية" تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتضمن "هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟"، وذلك قبل موعد عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت رسميا أنه يكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.

وقالت: يشترط في آلة الذبح: أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ)). أخرجه البخاري في صحيحه.