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كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجهولين باتجاه الشرق

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قالت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية من إقليم هوانغهاي الجنوبي في البحر باتجاه الشرق.

وقالت "رويترز" إنه "لم يتسن على الفور الوصول إلى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للتعليق".

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