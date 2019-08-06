قضوا نحبهم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لم أفرح إلا قليلاً..

*ولم تكتمل طاقة نفسي الاستيعابية لمثل فرح أمس لانشغال محلها بحركة الحزن..

*وهو حزنٌ سببه أن عدواً يتربص بالثورة، وما تسفر عنه..

*وأكثر ما يخيفه من الذي تسفر عنه هذه الحكومة المدنية، بسلطاتها الثلاث..

*فالقضاء مستقل، ولا سلطة عليه من أية جهة (عليا)..

*حتى وإن كانت متمثلة في عساكر المجلس السيادي… من بعد المجلس الانتقالي..

*والجرائم كثيرة… وخطيرة… وكبيرة… وجهيرة..

*ومنها ما يكاد ينطق بصيحة (ها أنا ذا)، بمثلما تكاد تنطق بها (العمارات السوامق)..

*ومن كان هذا حاله فسوف يستميت دفاعاً عن حريته..

*وعن دنياه… وآماله… وماله…… وربما (عنقه)..

*وما أكثر الذين ينطبق عليهم هذا الحال من رموز الإنقاذ، ولا نقول جميعهم..

*فمنهم من يعز عليه فقد نعيم بلا (ضوابط)… لثلاثين عاماً..

*ثم الذي هو أسوأ من النعيم غير ذي الضوابط هذا (القتل) بلا ضوابط، أيضاً..

*بل إن منهم من ظل يقتل حتى بعد سقوط نظامه..

*يقتل – الثائرين – (أصالة) عن نفسه… أو (استمالة) لآخرين، من النظاميين..

*فما كل الذين كانوا يطلقون الرصاص (يستهويهم) القتل..

*ولكن حين يكون سفك الدماء ذا (ثمن) فما أكثر الضمائر التي (ترخص) عندئذ..

*ومن يسفك مرة – بلا سبب – يصعب عليه التوقف..

*ومهما علا الزجر – وكثرت الدماء – فإنه يستمر في القتل، تظاهرة تلو أخرى..

*ولولا مثل هذا (الثمن) – تفسيراً – لقلنا إنه غير (سويٍّ)..

*ولكان محله الطبيعي الذي يُفترض أن يُوجد فيه مصحة الأمراض النفسية..

*وإن كان (الثمن) هذا لا يعفيه – كلياً – من مثل هذا المصير..

*ولهذا السبب الدموي – وغيره من الأسباب الإجرامية – لم يكن فرحي (كلياً)..

*فبخلاف القتل هناك جرائم أخرى، بدءاً من تقويض الشرعية..

*والطرف الذي يمكن أن تُؤتى الثورة من قِبله – من طرفي الاتفاق – هو العسكري..

*ونقولها بصراحة متناهية، وقد ولى زمن (الكبت)..

*فهو الذي ما زال يمثل حاضنة (دافئة) للمتربصين هؤلاء، من فلول الإنقاذ..

*وحيثما تلفت تجدهم (متمكنين) في – ومن – مفاصل الدولة..

*في التلفزيون… في الكهرباء… في الخارجية… في النقابات… وفي مواقع (حساسة)..

*بل إن منهم من هو أقرب إلى ذاك (الجنرال) من شراك نعله..

*وعقب التوقيع على الدستورية – البارحة – استضافت (الجزيرة) أحد المتفائلين..

*وقدمته بصفته كاتباً صحفياً، ومحللاً سياسياً..

*وما أكثرهم في أيامنا هذه، المحللون… والكاتبون… والخبراء الأمنيون… و الاستراتيجيون..

*فبدأ حديثه صارخاً بفرح (الآن قضى السودانيون نحبهم)..

*وأرجو ألا يكون كلامه هذا نذير شؤم..

*مثل (تنكيس) وثيقة الاتفاق عقب التوقيع، ورفعها (مقلوبة)..

*وقبل ذلك بيوم كنت قد كتبت عن فضائح بعضنا اللغوية في فضائيات العرب..

*ولعل عبارته هذه تصدق إن صدقت مخاوفي..

*فأكون حينها أول (قاضٍ لنحبه) !!.