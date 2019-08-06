حزب الأمة: خطوتنا المُقبلة التفكير والإعداد لمهام الحكومة الانتقالية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أَكّدَ حزب الأمة القومي، أحد قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، أنّ الخطوة التي سَتَلِي توقيع الوثيقة الدستورية، ستكون التفكير والإعداد لمهام المرحلة الانتقالية وفقاً للأولويات.
وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، إنّ المُهمّة الأولى تَشمل تَشكيل الحكومة ومِن ثَمّ تعديل القَوانين، وتليها تخفيف المُعَانَاة عن كاهل المُواطن السُّوداني، ونوّه لأهمية إيقاف التّدهور الاقتصادي، بجانب تحقيق السَّلام وإيقاف الحَرب، واعتبر أنّ كل ذلك يُعتبر تحديات تُواجه المرحلة المُقبلة، ولَفت إلى تَضمين وثيقة أديس أبابا التي تَمّ الاتّفاق عليها مع الحركات المُسلحة في الوثيقة الدستورية.
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