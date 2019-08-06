ولد لبات: اعتنوا بكنداكاتكم وشبابكم وعلمائكم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ الوسيط الإفريقي السفير ولد لبات السودانيين بالتوقيع على الإعلان الدستوري. وقال ” من التاريخ لحظات لا تكتب بالكلمات، بل تكتب بالأنفاس وبالإرادة والضمير وبالوفاء لدماء الشهداء وبدموع الثائرين وجهودهم وتضحياتهم وتكتب بتلاحم الشعب مع قواته المسلحة”. ودعا الجميع مدنيين وعسكريين أن يبقوا أوفياء للثورة المجيدة لأنها كتابة للتاريخ الحقيقي للفترة الانتقالية. كما دعا السودانيين بأن يحيطوا بالرعاية والاحترام والوقار المنظومة الدفاعية والأمنية عن كل محاولة للمساس بها فهو مساس للوجود الوطني السوداني. وشدد على المحافظة على استقلال القرار السوداني بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية.

وقال لبات “اعتنوا بكنداكاتكم وشبابكم فما ضاعت أمة اعتنت بنسائها وشبابها وعلمائها وفقائها وجامعيها وعلمائكم”. وأعلن لباد أن الاتحاد الإفريقي سيبقي دائما مع السودان وأن رئيس المفوضية سيكون حاضرا توقيع الاتفاق النهائي في 17 أغسطس.

وتابع الوسيط الأفريقي “جزاك الله خيرا عن أفريقيا للدرس الذي أعطته ثورتكم في سلميتها وخصوصيتها وفي تنوعها وفي تظاهر مدنيها وعسكريها”.