الفرصة.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمسك الناس أنفسهم بعد إعلان الوسيط الأفريقي توصل الطرفين لاتفاق حول الوثيقة الدستوري وحتى ساعات التوقيع وإعلان نص الوثيقة، كان تيار عريض يتوقع أن تخرج الوثيقة على عكس ما تم الإعلان عنه وأن تُسقَط نقاط أساسية أو التراجع عن ما هو معلن الاتفاق بشأنه.

لا يزال الفرح والشعور بالانتصار يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الفرح ينبغي أن يقابله الفعل السياسي الذي يليق به.

الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي بعد التوقيع ربما لا تكون مثالية بالتأكيد بالنظر إلى شهور الانتظار والفراغ السياسي الذي خلفه سقوط البشير، لكن الوثيقة تبدو واقعية وربما أفضل من توقع الرافضين للاتفاق ابتداء.

في الأصل دخل الطرفان في عملية تفاوضية والمبدأ كان خطأ، التفاوض في ثورة خطأ، لكنه حدث وأصبح واقعا فبالضرورة أن تنتهي المفاوضات إلى تسوية لا تُرضي جميع الأطراف، تُرضي طرفا في نقاط محددة ولا ترضيه في نقاط أخرى والعكس.

طالما حوت الوثيقة وثبتت نسبة الـ67 بالمائة في المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير فهذا يضعها أمام فرصة عظيمة لاستثمار هذه الأغلبية وبالمقابل يضعها أمام مسؤولية تاريخية لتوظيف هذه الأغلبية خلال الفترة الانتقالية لما يفيد ويخدم مطالب الثورة بعيدًا عن التصفيات السياسية والحزبية.

نحن فعليًا أمام محك حقيقي لعبور هذا الطريق الشائك.. ومن يعتقد أنه وبعد التوقيع على الاتفاق سوف تمضي الأمور بسلاسة ودون جهد فهو خاطيء.. المرحلة القادمة هي الأصعب والقادم أكثر عسرًا والطريق شاق.

من السهولة جدًا تعبئة الشارع وحشده ضد موقف أو سياسة أو قضية محددة وصولًا إلى إسقاط نظام ديكتاتوري، لكن من العسير جدًا إدارة الدولة التي تحقق مطالب هذ الشارع، ما أسهل قيادة الشارع لكن ما أصعب إدارة مطالبه.

تظل هذه الثورة العظيمة فرصة تاريخية لإنهاء أزمات البلاد المتمددة منذ استقلالها، وتظل هذه الثورة ثورة الجميع وليست حكرًا لفئة دون أخرى أو لجغرافيا دون أخرى.. الثورة فعل تراكمي ليست وليدة لحظة، لكن لحظة فارقة في مسيرتها يُكتب فيها النجاح.

الجميع شركاء في هذه الثورة والجميع ينبغي أن يحصل على مطالبه.. والثائر الحق لا يقول “هذه ثورتي”.

المحك الآن في التنفيذ والالتزام، وليس فيما تم الاتفاق عليه لكن الشارع الذي حرس ثورته على مدى شهور ووصل إلى هذه النقطة قادر على المواصلة.. اجعلوها فرصة تاريخية للعبور.