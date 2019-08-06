الشعب يريد الكشف ولجم الفساد.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلتني رسالتان في بريدي الإلكتروني تتحدثان عن وجهين من أوجه الفساد في النظام السابق. الرسالة الأولى من الأستاذ سليمان أونور يقول فيها:

(لقد بلغني مِن من أثق فيه أن الرئيس المخلوع عمر البشير عندما أعلن حالة الطواريء وعيَّن ولاة من العسكريين قام باستدعائهم إلى الخرطوم ومنح كلا منهم مبلغ 10 ملايين دولار) مغلفة جيداً بالبلاستيك الانكماشي)shrink wrapped دون توقيع أو إجراء محاسبي وطلب من كل منهم إقامة مشروع كبير للشباب يستوعب عدداً مقدراً منهم باعتقاد إن المسألة لا تتعدى كونها “فجوة جيلية” يمكن سدها من خلال التوظيف أو التمويل الأصغر لشغل الشباب بأنفسهم حتى لا يثوروا. ثم صرح الولاة المكلفون بإن لديهم ميزانية لمواجهة الأحوال المستجدة بما في ذلك نقص الدقيق والوقود وتشغيل الشباب دون أن يفصحوا عن المبلغ الذي تسلموه.

وبنهاية النظام المباد في 11 أبريل 2019 – الولاة المعينون أُعفُوا واستبدِلُوا بولاة عسكريين مكلفين جدد. والسؤال هو هل تم “التسليم والتسلم” لمبلغ الــ10 ملايين دولار المقدمة من الرئيس المخلوع للولاة المقالين إلى الولاة المكلفين؟ وإن تم ذلك كم استلم كل والٍ منهم؟ وفي ماذا صرف الفرق؟ هذا أمر شديد الحساسية وهذه أموال الشعب السوداني – التي هو في أمس الحاجة إليها ويتوجب على المجلس العسكري الانتقالي ورئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان التصدي لهذا الأمر وتنوير الشعب السوداني بما حدث لهذا المبلغ والذي يصل في مجملة إلى 180 مليون دولار أمريكي – نحن نعرف مصدرها تماماً وطريقة تغليفها!؟

وبانتظار الرد نقول :- الشفافية كنز لا يفنى؟!

سليمان أونور – رئيس جبهة شرق السودان

والرسالة الثانية من الأستاذ محمد طه كتب يقول:

الأستاذ محجوب عروة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل أو كثير من تركة الإنقاذ والمؤتمر الوطني الثقيلة من شركات وهمية ومنظمات خيرية وغير خيرية وهي تعمل تحت واجهة المظلة وبغطاء نظامي من مفوضية العمل الإنساني بينما هي تمارس أنشطة أخرى وحسب اطلاعي على ما كتب ونشر المراجع العام بخصوص الشركات الوهمية وهي تفوق الأربعمائة شركة قد أحيط المجلس العسكري بتقارير مفصلة عنها وهي قيد الإجراءات المطلوبة لدى جهات الاختصاص.

أما ما يخص المنظمات الخيرية بمسمياتها وانتماءاتها المختلفة الرسمية وغير الرسمية أعتقد إن هذا الملف لم يفتح بعد رغم أهميته الخطيرة نسبة لتغلغلها في مفاصل المجتمع بما تبثه من شعارات جاذبة للفقراء والمحتاجين وكلها تعمل بكل حرية وبدون ضوابط مالية وإدارية ذات صفة مهنية تعمل بالحد الأدنى من الشفافية القابلة للمراجعة والتدقيق من طرف ثالث أو جهة فنية محايدة مثل المراجع العام أو غيره وشاهدي على ذلك ما لدى من مستندات تثبت عدم نظامية ووضوح مصادر موارد تلك المنظمة وكذلك الحال بالنسبة لأوجه الصرف في غياب تام لدورة مستندية توثيقاً للتدفقات المالية الداخلة والخارجة.

آمل أن يجد هذا الأمر مزيداً من البحث وتسليط الضوء بالقدر المطلوب في إطار حلحلة أركان الدولة العميقة للنظام السابق.

محمد طه محمد أحمد الخرطوم

تعقيب: أرجو أن يكون ملف الفساد من أولويات اهتمامات الحكومة القادمة فلو واجهته بحزم ستحصل على أموال ضخمة تدعم بها اقتصادنا المتردي و تواجه التضخم الجامح الذي أطبق على اقتصادنا.. الشعب يريد حسم ولجم الفساد وإلا لن تتحقق العدالة وحتماً سيؤثر المال الحرام على الانتخابات القادمة.. ثلثا الانتخابات تنظيم ومال بجانب البرنامج.