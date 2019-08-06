لن يحكمنا صاحب جنسية مزدوجة.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المثل السوداني القديم المعروف،، (الملدوغ من الحية – الثعبان- بخاف من جر الحبل)،، هذ المثل ينطبق على حالتنا التي نعيش فيها الآن، فمعظم من حمل أكثر من جنسية (إلا من رحم ربي) وكان في السابق قد استلم منصبًا دستوريًا، لم يكن أمينًا فيما تولى من منصب،، ولم يخدم البلاد ولا العباد، وولى هاربا إلى دياره الجديدة وأهل جنسيته التي نالها (وهو يلقط الحبَّ و يجري وهو فرحانُ،)،، (ولن نلدغ من جحر واحد مرتين).

وقد كنت أنا شخصيا أول من كتب معترضا عبر عمودي هذا وطالبت بأن لا يسلم أي منصب دستوري لشخص يحمل أكثر من جنسية، فصاحب بالين (كضاب) ولم يخلق الله لرجل من قلبين في جوفه،، والبلاد أصبحت مثل (فأر التجارب) كل نظام أو مجموعة تستلم الحكم، تطبق في الشعب أوسخ النظريات وتفشل، ثم تنكر ما فعلت بيدها، وتدعي بأنهم أحباب الله في الأرض،، ويدعي بأن هنالك يدا خفية أفسدت عليهم حكم البلاد واقتصاد البلاد، وتعليم البلاد.. ويمشي ويبكي على الأطلال ويتنخج بالبوستات في الفيس بوك وفي الوتساب، ويرمي الأكاذيب كما يرمي راعي أغنام (السفة في الخلاء) وهو لا يبالي،، وهذا حال بعض الكيزان الآن فيما أشاهد منهم من بكاء على خيابة أفعالهم وتصرفاتهم الرعناء، وغطرستهم البلهاء عندما كان الحل والعقد بيدهم.

ما من كاتب صحفي أو إعلامي،، أو سياسي شريف،، إلا وانتقد فكرة تسليم المناصب الدستورية لمن يحمل أكثر من جنسية، وبكل بساطة، من أراد أن يكون سودانيا ويحكم شعبا سوداني عليه أن يتخلى عن جنسيته الأخرى ويصبح سوداني (100 % فقط)، وأن يأتي بمشهد كتابي رسمي مختوم وموثَّق من الدولة التي منحتة الجنسية الأخرى، بأنه تنازل عن تلك الجنسية الأخرى،، وإن لم يفعل، فلا يعترض عندما لا يحترمه الشعب وقتها.

فما المشكلة في أن يتخلى من يستلم المنصب الدستورية عن جنسيته الأخرى، أم أنها بوابة الهروب إذا ما انكشف حال العجز الفكري أو العجز في الكفاءة، فالبعض يريد أن يترك الباب (مواربا) لا مقفولا ولا مفتوحا، حتى يضمن بوابة الهروب إذا انكشف أنه (ماسورة) في أفكاره أو في مستويات تنفيذه للأعمال.

وحسب تجاربنا العملية، نحن نعلم بأن هنالك من يحسن فن التنظير وفن الكلام، ولكن في الأفعال هو (لا يساوي وزن ذرة هيليوم)، وكم وكم من أشخاص وجدناهم في الكلام والتنظير أفضل من يكتب، وأفضل ومن يتحدث، وأفضل من يقف أمام الإعلام ويحدِّث الناس بأسلوب علمي منفوخ، وعندما ينزل إلى مجال العمل الميداني،، و في أول عملية تنفيذية فعلية (practical) تجده (حمار الله في البرسيم).

فالآن لا يغرنكم أصحاب الحديث المميز، ولا يغرنكم أصحاب التنظير، والكلام المنمَّق، وحفظ النظريات العملية والتنطع بها في المنتديات العلمية، والتباهي بالشهادات الأكاديمية، فالبعض تحمله الشهادة ولا يحملها،، والبعض تجده مثل الحمار يحمل أسفارا، و كل ذلك سينكشف في أول موقعة أو اختبار تنفيذي على أرض الواقع تجد نفسك أمام (هبنقا الذي عتق الغزال).

ضل

هنالك من يحب السودان لدرجة أن يتنازل عن جنسيته الأخرى، وهذا النوع هو المطلوب أن يستلم المنصاب السيادية الدستورية إذا رغب،،، وهنالك من لا يبدل جنسيته (الخواجاتية) ولو يبيع السودان بكامل شعبه للشيطان وبثمن بخس عنده غير مهم، ونحن سئمنا أن يحكمنا كل (طرطور) باسم أنه يحمل جنسية أوربية،، وربما يظن أنه بهذه الجنسية الأوربية أو الغربية قد أصبح عالميا ومتميِّزًا،، وأنه أفضل ممن يحمل الجنسية السودانية فقط، بالطبع هذه فكر هرطقة ولا يخطر على بال إلا أصحاب الاحتياجات الخاصة في العقل وفي الأفعال.

يا ناس الحرية والتغيير، ويا المجلس العسكري،، تذكروا بأن الشباب الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء اللوطن وللشعب لم يكن بينهم من يحمل جنسية مزدوجة، إذا كيف يموت من يموت ليأتي أجنبي ويحكمنا،،، بالله دا اسمه كلام،،، قاتل الله نيوتن الذي علمنا منطق التفكير ولم يأكل التفاحة عندما سقطت.

نكشة

على الحرية والتغيير أن تلتزم بمواصفات منح المناصب الدستورية حسب ما عرف الشعب، بأن يكون المنصب من نصيب من لا علاقة له بالحزبية (مستقل) ومن لا يحمل إلا جنسية سودانية فقط ومن أب سوداني 100 % ومن أم سودانية 100 % فهل هذا شرط تعجيزي، ام أن البعض كان يهرول ويتنطع ويحاور من أجل أن يحاصص لنفسه بالمناصب وأن يغتنم الفرصة ليكون في مقام دستوري رفيع ليحكم شعبا سودانيًّا 100 % وهو أجنبي 51 % لحرصه على عدم تنازله عن الجنسية الأجنبية.

وقتها لا يلوم الشعب إن خرج في انتفاضة من أجل أن يخلعه كما خلع البشير والكيزان إلى مزبلة التاريخ.