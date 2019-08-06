صحفية سعودية تكشف المستور لقناة عبرية: لا توجد عداوة بين إسرائيل والمملكة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي تصريحات قالت إنها لكاتبة وصحفية سعودية تدعى سكينة المشيخص.

ونقلت الصفحة الرسمية التابعة لوزراة الخارجية الإسرائيلية عن الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص قولها في لقاء خاص مع قناة “مكان” الإسرائيلية إنه “لا توجد عداوة بين إسرائيل والسعودية”.

وأضافت “لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع إسرائيل. إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة”.

وتابعت الكاتبة السعودية، أن “هناك تطابق واضح جدا بين مواقف إسرائيل ودول الخليج

وعن زيارة إسرائيل مستقبلا قالت المشيخص: “الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور إسرائيل في المستقبل، بالتأكيد”.

وأضافت الصحفية السعودية “الفرصة لإحلال السلام مع إسرائيل سانحة. السلام مهم للاستقرار والتنمية والازدهار والتطور والكثير من الانعكاسات الإيجابية… لذلك فنحن أمام مرحلة تاريخية تتصاعد فيها المطالبة بالسلام، ومن وجهة نظري السلام مع إسرائيل ليس خسارة إنما مكسب للجميع. أعتقد بأن هذه الفرصة ستكون قريبة جدا بإذن الله”.