قيادي بحزب الامة القومي يتعرض لحادث سير ووفاة ثلاثة من مرافقيه..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي ثلاث أشخاص من مرافقي القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي بحادث أليم وقع يوم الإثنين شمال منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل، بعد أن جرفت سيارتهم المياه المندفعة على الأسفلت وهم في طريقهم إلى مدينة ابوحمد.

وقالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي، إن شقيقها صديق نجا من الحادث وهو الآن بخير، وإنها تحدثت معه هاتفياً إلى جانب مرافقه محمد أحمد الصادق.

وأكدت أن شقيقها موجود الآن في مدينة شندي لإكمال الإجراءات الجنائية في الحادث المؤلم واستلام جثامين المتوفين.

وأوضحت مريم أن شقيقها يرافقه سائقه أحمد الشايقي واثنان من الخبراء كانوا في رحلة عمل لمدينة ابوحمد، وحدث لهم انجراف بسيل من المياه في شارع التحدي شمال منطقة حجر العسل توفي على إثره الثلاثة بمن فيهم سائقه أحمد.