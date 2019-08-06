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اشتباكات عنيفه بين محتجين وشرطة هونغ كونغ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اشتباكات جديدة مع محتجين، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثار فيه إضراب عام حالة من الفوضى في المدينة، وشل حركة النقل وسبّب جمودا غير مسبوق معظم النهار.
ومع استئناف عمل بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في أرجاء عدة مقاطعات وتحولت الاحتجاجات من جديد إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب؛ وفقا لـ “رويترز”.
ويئن المركز المالي الآسيوي الذي تسيطر عليه الصين تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ أشهر على مشروع قانون مُقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة.
وقالت السلطات إن 420 شخصا اعتُقلوا بسبب الاحتجاجات منذ التاسع من يونيو/ حزيران، بينما أطلقت الشرطة ألف عبوة غاز مسيل للدموع ونحو 160 رصاصة مطاطية.

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