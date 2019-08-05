(الصحة): تأثُّر (12) ولاية بالأمطار والسُّيول ولا مشاكل وبائية

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أعْلَن وكيل وزارة الصحة المُكَلّف د. سليمان عبد الجبار، تأثُّر (12) ولاية جَرّاء الأمطار والسُّيول. وقال في المنبر الصحفي الدوري بمكتبه اليوم (الإثنين)، إنّ المَوقف الصِّحي بالبلاد مُطمئنٌ ولا تُوجد مُشكلةٌ وبائيةٌ.

من جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ الصِّحية ومُكافحة الأوبئة بالوزارة د. بابكر المقبول، بحسب الصيحة الآن – إنّهم لم يُسجِّلوا أيّة حالة وبائية بالبلاد، لكن لديهم مُؤشِّرات تَفُوق المُعدّل الطبيعي للبعوض والملاريا بغرب كردفان والقضارف والخرطوم، وأكّد أنّه لم تُسجّل أية حالة إسهالات مائية هذا العام، وأشاد بمُتابعة ولاة الولايات للخُرُوج بخريف خَالٍ من الأوبئة. وقَالَ المقبول، إنّ الوزارة أَعَدّت خُطة للمُتابعة والاستعداد مع مُنظّمة الصّحة العالمية لعدم دُخُول مرض الإيبولا، وكَشَفَ عن استعدادات في المَعَابِر والمَدَاخِل الجوية والبرية مع الولايات الحُدُودية لدولة الجنوب والخرطوم وميناء بورتسودان للتّأكُّد مِن عَدَم دُخُول أيّة حَالَة، ولفت إلى أنّ الاستعداد للإيبولا مُكَلِّفٌ جِدّاً، وأوضح المقبول أنّ الوضع الصحي مُطمئنٌ وليست هناك مشاكل في الولايات المُتأثِّرة بالسيول، حيث ثأثّرت “طويلة والكومة” بشمال دارفور إضَافَةً لمحليتي ريفي كسلا والقِربَة، ونفى تسجيل أيّة حالة لحُمى “الكنكشة” بفضل مجهُودات الولاية والمركز، وأَضَافَ أنّ المحليات التي تَأثّرت بالسُّيول والأمطار وَجَدَت استجابةً وقتيةً بدعمٍ من الولايات والصّحة الاتّحاديّة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)