فرنسا ترحب بالاتفاق الشامل بشأن العملية الانتقالية في السودان

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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رحبت فرنسا، يوم الإثنين، بإبرام اتفاق شامل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الثاني من أغسطس الجاري، بشأن العملية الانتقالية، وأشادت في بيان لها، بروح الوفاق التي اتسم بها الطرفان وبالمصالحة التي قادها الاتحاد الأفريقي، مما أدى إلى توقيع الاتفاق.
وشجعت فرنسا بحسب الشروق – الطرفين على تنفيذ هذا الاتفاق بحسن نية ضمن المُهل الزمنية المحددة، من أجل احترام إرادة الشعب السوداني، مجددةً استعدادها لمواكبة هذه العملية الانتقالية إلى جانب شركاء السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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