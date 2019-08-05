إعلان نتيجة القبول للجامعات والمعاهد العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول للجامعات والمعاهد العليا للعام 2019 – 2020 عبر نقل .مباشر من تلفزيون السودان

وكشف نائب مدير الإدارة العامة للقبول د. عاصم أحمد حسن عن ترشيح 164884 طالباً وطالبة للقبول بالجامعات من جملة 210240 طالباً وطالبة من المتقدمين للقبول هذا العام منهم 131195 لمستوى البكالريوس بنسبة 79.6% بينهم 77172 طالباً وطالبة بالجامعات الحكومية يمثلون نسبة 94.5% من الأعداد المرشحة للمنافسة العامة.

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فيما أشار إلى أن نسبة القبول لكلية الطب جامعة الخرطوم 93.7% وطب الأسنان 91.7% والصيدلة 91.3% والهندسة الكهربائية 92.9% والميكانيكية 90.6% والمدنية 88.4% بينما بلغت نسبة الطب بجامعة أمدرمان الإسلامية قسم البنين 91.3% والطالبات 91.9% وكلية الطب جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا 92.3% فيما بلغت نسبة الدخول لكلية الطب جامعة الجزيرة 93.3 وطب الأسنان 91% والصيدلة 90.7% وبلغت نسبة الدخول لكلية البطانة 91%.

وكشف بحسب سونا – عن إضافة 15 تخصصاً بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وانضمام 3 كليات أهلية جديدة وهي كلية عزة للطالبات وكلية القلم بالخرطوم وكلية شيكان بالأبيض بجانب ترفيع كلية النيل إلى جامعة، وإضافة 34 تخصصاً هذا العام لجامعات وكليات التعليم الأهلي والأجنبي. ولفت إلى أن الأعداد المرشحة للقبول لهذا العام بلغت 451957 مقعداً بزيادة 3.2% عن العام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)