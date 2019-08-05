السيول تجتاح قرى بمحلية المتمة

جرفت سيول عاتية، ليل الأحد، عدداً كبيراً من المنازل بعدد من قرى محلية المتمة بولاية نهر النيل، وأكثر القرى المتضررة هي قرى وادي سيالة والحسانية بالريف الجنوبي لمحلية المتمة، وخلفت السيول أضراراً مادية وانهيارات لعدد من المرافق.

وبحسب المواطنين، فإن مصرف المياه على طريق النيل الغربي القومي تسبب في ارتداد المياه إلى منازل قرىة وادي سيالة وصعودها أعلى الإسفلت وجرفها لمنازل قرية الحسانية.

وطالب المتضررون بعمل مصرف كبير لتمرير المياه، بدلاً من المصارف الصغيرة المعمولة سابقاً. وقال منصور عبدالرحمن -أحد المتضررين- إن المواطنين عانوا أشد المعاناة في الخروج من منازلهم والوصول إلى المساكن البعيدة منهم للاحتماء بها.

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وشدد المواطنون بحسب الشروق – على تشييد المصرف الكبير، كما شددوا على تعويضهم لتشييد المنازل.

وقالت علوية محمد عبدالرازق إن السيول تركت المواطنين في قرية الحسانية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وإنهم أصبحوا ضيوفاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)