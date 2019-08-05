التاريخ: 05-أغسطس-2019
16 مشاهدة
أكد حزب الأمة القومي أحد قوى الحرية والتغيير أن الخطوة التي ستلي توقيع الوثيقة الدستورية ستكون التفكير والإعداد لمهام المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات.
وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي في تصريح بحسب (smc) إن المهمة الأولى تشمل تشكيل الحكومة ومن ثم تعديل القوانين وتليها تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن السوداني، مشيراً إلى أهمية إيقاف التدهور الإقتصادي بجانب تحقيق السلام وإيقاف الحرب، معتبراً أن كل ذلك تعتبر تحديات تواجه المرحلة المقبلة.
ولفت ناصر إلى تضمين وثيقة أديس أبابا التي تم الإتفاق عليها مع الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأمة يرصد التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.