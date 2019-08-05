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الأمة يرصد التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أغسطس-2019

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الأمة يرصد التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة

أكد حزب الأمة القومي أحد قوى الحرية والتغيير أن الخطوة التي ستلي توقيع الوثيقة الدستورية ستكون التفكير والإعداد لمهام المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات.

 

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وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي في تصريح بحسب (smc) إن المهمة الأولى تشمل تشكيل الحكومة ومن ثم تعديل القوانين وتليها تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن السوداني، مشيراً إلى أهمية إيقاف التدهور الإقتصادي بجانب تحقيق السلام وإيقاف الحرب، معتبراً أن كل ذلك تعتبر تحديات تواجه المرحلة المقبلة.

 

ولفت ناصر إلى تضمين وثيقة أديس أبابا التي تم الإتفاق عليها مع الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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