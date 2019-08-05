الخارجية تسلم دعوات الإحتفال بالتوقيع النهائى للرؤساء والمنظمات الدولية

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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كشفت وزارة الخارجية عن تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية الدعوات لحضور مراسم الإحتفال بالتوقيع النهائي بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم 17/ أغسطس ، مشيرة إلى بدء الإعداد والترتيبات للإحتفال .
وقال مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية بحسب (smc) إن الدعوات وجهت للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الأثيوبي ووزير الدولة بالخارجية البريطانية ووزيرا الخارجية الروسي والصيني وعدد من الدول أبرزها السعودية والبحرين والكويت ومصر، مشيراً إلى إن وزارة الخارجية قامت بتكوين لجنة للبروتكول ومراسم الإحتفال وإستقبال الضيوف والمرافقين لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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