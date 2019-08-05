بالفيديو : الوزير جادين يحذر من قوة للدعم السريع خارج السودان يصعب السيطرة عليها ويقول:(لو رجعو الناس تعمل شنو)

حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الوزير جادين من قوة تتبع للدعم السريع خارج السودان ، موضحاً بأنها قوة يصعب السيطرة عليها حيث قال: ( الدعم السريع قوة كبيرة جداً في جزء ما بنقدر نسيطر عليه أبداً قول الحمد لله لغاية الان الناس مسيطرين عليهم في الخرطوم في اكتر من ثلاثين ألف خارج الخرطوم لو رجعوا الناس تعمل شنو وتاكل من وين ).

وتناول جادين بداية تكوين قوات الدعم السريع موضحاً بأنها كانت تسمى الجنجويد مشيراً إلى أنها تم تسليحها من قبل المخلوع البشير قائلاً : (الدعم السريع نعم في الزمان كانوا جنجويد لما بدأوا بجوادهم وجيم ثلاثة وجنود بحرقوا القرى لكن جا البشير واداهم المصيبة الاسموا تاتشر التايوتا السلاح دا ما سلاحنا ما صنعناها ما عندنا سلاح في دارفور ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)