ترشيح 164.884 طالباً وطالبة للقبول بالجامعات السودانية

رشحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (164.884) طالباً وطالبة للقبول العام منهم (131.195) طالباً لمستوى البكلاريوس بنسبة (79.6%) و(33.688) للدبلوم التقني بنسبة (20.4%) من العدد الكلي للمرشحين منهم (77.172) طالباً بالجامعات الحكومية يمثلون (94.5%) من الأعداد المخططة للمنافسة، و(26.028) طالباً لمقاعد المنافسة الولائية بالجامعات الحكومية بنسبة (68.9%) من العدد المخطط للجامعات وكليات التعليم الأهلي.

ورشحت الوزارة للدبلوم التقني حسب النتيجة (33.688) طالبا يمثلون (41%) من العدد المخطط للدبلوم التقني، فيما رشح للجامعات الحكومية للدبلوم التقني (28.144) طالب وطالبة بنسبة (47.3%) من المخطط، بينما رشح (5544) طالبا بجامعات وكليات التعليم الاهلي بنسبة (24.5%) من العدد المخطط للدبلوم التقني بجامعات وكليات التعليم الاهلي.

وأكد نائب مدير ادارة القول بالوزارة عاصم أحمد حسن في مؤتمر صحفي اليوم “الإثنين”، أن هناك مقاعد شاغرة سيتم القبول لها عبر التقديم الالكتروني وفق خطة الادارة، وأعلن اضافة (15) تخصصا بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، فيما انضمت (3) كليات اهلية جديدة، وتم ترفيع كلية النيل إلى جامعة النيل، كما اضيف (34) تخصصا هذا العام لجامعات وكليات التعليم الاهلي والاجنبي.

وحددت النتيجة (93.7%) لكلية طب الخرطوم و(91.7%) لطب الاسنان جامعة الخرطوم، و(91.3%) للصيدلة جامعة الخرطوم، وبلغت النسبة الدنيا لدخول الاداب جامعة الخرطوم (83%)، ولكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (85.4%)، وبلغت نسبة دخول كلية الطب والجراحة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (92.3%) والهندسة المدنية لذات الجامعة (85.1%)، فيما بلغت نسبة دخول الهندسة الكهربائية (86.4%) وكلية العمارة والتخطيط (85.6%)، وحددت (93.3%) لكلية طب الجزيرة، و(60.3) لكلية الزراعة جامعة الجريرة ولدخول كلية القانون- ابوحراز بجامعة الجزيرة حددت (74%) وكلية العلوم رياضيات بجامعة الجزيرة (53.4%).