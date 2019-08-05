دقلو : الاتفاق من مصلحة الهامش و “ياريت لوما فضينا كولومبيا”

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق الذي تم ابرامه مع قوى الحرية والتغيير حفظ حقوق كل الناس بما فيهم أهل الهامش والاطراف وكل الولايات التي تعاني من التهميش، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري لاي عد سببا في تأخر الوصول إلى أى اتفاق وانما هنالك أصحاب أجندة سعوا لئلا يتم .

وأشار حميدتي لدى حديثه في حفل تخرج عدد من منسوبي قواته اليوم الاثنين، إلى وجود شخص خطط لفض الاعتصام لابد من الوصول إليه، موضحا أن لجنة التحقيق المستقلة المصحوبة بالخبرة الافريقية التي أقرها الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لن تنجح في مهمتها في حالة عدم تعاون كل الجهات ذات الصلة معها .

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وشدد حميدتي،بحسب ما أورده موقع ” تاسيتي نيوز” على أن الفوضى التي حدثت مخطط لها الا أن القوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة و تحلت بالحكمة في التعامل مع المخطط الذي يستهدف نسف الاستقرار، واضاف:” ياريت لو مافضينا كولومبيا ” التي لو كنا نعرف أنها ستكون مدخلا لمخطط يتم تنفيذه – في اشارة منه لفض الاعتصام- لما اقتربنا منها وأبقينا عليها رغم ما فيها من سلبيات كالمخدرات وخلافه .

وجزم نائب رئيس المجلس العسكري ، بعدم وجود قوة بامكانها أن تغير القوات المسلحة وأن تنال منها أو أن تحل محلها ، وزاد :” قوتنا وعزتنا في الجيش ولابد من أن يرجع أفضل مما كان ، مؤكدًا انهم على قلب رجل واحد همهم الأول صون الأرض والعرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)