غرفة طوارئ الخريف ترصد ارتفاع مناسيب النيل

أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل عن ارتفاع في مناسيب النيل والعطبراوي بمحطة عطبرة يوم الإثنين، حيث سجل منسوب النيل 14.48م بارتفاع 40 سم عن الأحد، وبانخفاض بلغ 60 سم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

فيما سجل منسوب العطبراوي 13.68م بارتفاع 68 سم عن الأمس، وبانخفاض 52 سم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

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وأشارت الغرفة في تقريرها اليومي بحسب (سونا) ، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحليتي شندي والمتمة مع جريان بعض الأودية، ما نتج عنه أضرار بالمنازل والحيوانات والمزروعات.

وأشار التقرير إلى تحرك فريق من غرفة طوارئ الولاية والمحلية للوقوف على الأضرار وتقديم الدعم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)