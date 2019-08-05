التاريخ: 05-أغسطس-2019
2 مشاهدة
أعلنت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل عن ارتفاع في مناسيب النيل والعطبراوي بمحطة عطبرة يوم الإثنين، حيث سجل منسوب النيل 14.48م بارتفاع 40 سم عن الأحد، وبانخفاض بلغ 60 سم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.
فيما سجل منسوب العطبراوي 13.68م بارتفاع 68 سم عن الأمس، وبانخفاض 52 سم مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.
وأشارت الغرفة في تقريرها اليومي بحسب (سونا) ، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحليتي شندي والمتمة مع جريان بعض الأودية، ما نتج عنه أضرار بالمنازل والحيوانات والمزروعات.
وأشار التقرير إلى تحرك فريق من غرفة طوارئ الولاية والمحلية للوقوف على الأضرار وتقديم الدعم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة طوارئ الخريف ترصد ارتفاع مناسيب النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.