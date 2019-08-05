الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم السودان

تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم السودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والإزدهار والتنمية، وشدد خلال بيان له، على أنه سيعمل مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لتحقيق التحول الديمقراطي بعد التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

ورحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الأطراف السودانية على إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد الاتفاق المسجل بينهما الشهر الماضي حول إعلان سياسي.

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وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي بحسب الشروق أن هذا الإنجاز يوفر فرصة فريدة لتنفيذ انتقال حقيقي بقيادة مدنية ومعالجة تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والازدهار.

وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم السودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار، وسيعمل مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لتحقيق هذه الغاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)