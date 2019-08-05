التاريخ: 05-أغسطس-2019
8 مشاهدة
تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم السودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والإزدهار والتنمية، وشدد خلال بيان له، على أنه سيعمل مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لتحقيق التحول الديمقراطي بعد التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
ورحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الأطراف السودانية على إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك بعد الاتفاق المسجل بينهما الشهر الماضي حول إعلان سياسي.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي بحسب الشروق أن هذا الإنجاز يوفر فرصة فريدة لتنفيذ انتقال حقيقي بقيادة مدنية ومعالجة تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والازدهار.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم السودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار، وسيعمل مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لتحقيق هذه الغاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.