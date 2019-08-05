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مبادرة لإنقاذ جامعة الخرطوم من خسائر أحداث 29 رمضان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أغسطس-2019

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مبادرة لإنقاذ جامعة الخرطوم من خسائر أحداث 29 رمضان

أعلنت المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة جامعة الخرطوم وإعادة تأهيلها عن قيام مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بقاعة الصداقة وذلك لعرض أهداف المبادرة ، وتستنكر المبادرة التى تضمن مجموعة من أبناء وبنات السودان وخريجي وأساتذة الجامعة ما حدث للجامعة إبان أحداث مجزرة 29 رمضان والمعروفة بفض الإعتصام من أمام القيادة العامة.

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وبحسب إعلام اللجنة إن أبرز أهداف اللجنة المطالبة بالتحقيق في المجزرة و إطلاق حملة إعلامية للتعريف بما لحق بمنشآت الجامعة من تدمير ، و قيام ورش عمل للمشاركة في تقييم الخسائر إضافة لوضع خطط لإعادة التأهيل والتحديث لوضع الجامعة في موقعها الاقليمي والدولي.

وأشارت اللجنة الإعلامية إلى إطلاق حملة تبرعات من كافة المصادر الداخلية والخارجية لتأهيل الجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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