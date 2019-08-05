حاكم واو يدعو النازحين بالعودة إلى مناطقهم

دعا حاكم ولاية واو في جنوب السودان ،انجلو تعبان بياجو ، النازحين للعودة إلي مناطقهم من اجل تنفيذ السلام و بناء حياة كريمة بدلاً من التشرد.

جاء ذلك خلال مخاطبته مواطني واو بمناسبة عيد الشهداء الإسبوع الماضي.

وقال بياجو إنه من العيب أن يعيش المواطنين داخل مخيمات الأمم المتحدة في الوقت الذي تعمل فيه الأطراف لتنفيذ إتفاق السلام ،مشيراً إلي ان الأوضاع الأمنية في الولاية تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالاشهر الماضية.

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وأضاف “هذه فضيحة لنا لاننا نموت داخل معسكرات النازحين ، علينا توحيد جهودنا لنبني مدينة واو من جديد”.

وفر الآلاف من المواطنين من منازلهم إلي مخيمات الأمم المتحدة في بلدة واو بسبب الصراع بين الحكومة وقوات المعارضة في العام 2016.

هذا ومددت أطراف السلام في جنوب السودان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى شهر نوفمبر لضمان تنفيذ المسائل العالقة في الاتفاق مثل إنشاء جيش موحد وتحديد عدد الولايات.