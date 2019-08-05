اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السودان يوجه دعوات لرؤساء دول لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وجهت الخارجية السودانية الدعوات لعدد من رؤساء الدول ومسؤولين بالمنظمات الدولية لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية في السابع عشر من أغسطس الجاري.

وأكد دبلوماسي رفيع المستوى بالخارجية، في تصريح لـــ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" تسليم الدعوات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الإتحاد الأوربي، والإتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية، ووزيرا الخارجية الروسي والصيني، وعدد من الدول أبرزها ، ومصر، والبحرين، والكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يوجه دعوات لرؤساء دول لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا