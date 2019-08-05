السودان يوجه دعوات لرؤساء دول لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق

وجهت الخارجية السودانية الدعوات لعدد من رؤساء الدول ومسؤولين بالمنظمات الدولية لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية في السابع عشر من أغسطس الجاري.

وأكد دبلوماسي رفيع المستوى بالخارجية، في تصريح لـــ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" تسليم الدعوات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الإتحاد الأوربي، والإتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية، ووزيرا الخارجية الروسي والصيني، وعدد من الدول أبرزها السعودية، ومصر، والبحرين، والكويت.