وأكد دبلوماسي رفيع المستوى بالخارجية، في تصريح لـــ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" تسليم الدعوات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الإتحاد الأوربي، والإتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية، ووزيرا الخارجية الروسي والصيني، وعدد من الدول أبرزها السعودية، ومصر، والبحرين، والكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يوجه دعوات لرؤساء دول لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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