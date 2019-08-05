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بدء التخلي عن الترشيح للقبول التعليم العالي

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أعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقديم للتخلي عن القبول بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة للعام (2019-2020)م وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 6/8/2019م وحتى الجمعة 30/8/2019م، موضحاً أن تقديم التخلي سيكون إلكترونياً بواسطة الطالب شخصياً بعد دفع رسوم التخلي وقدرها 50 جنيهاً عبر نظام الدفع الإلكتروني للحصول على رقم الاستمارة وإكمال إجراءات التخلي إلكترونياً حسب الاستمارة المعدة لذلك في موقع الإدارة على العنوان التالي: www.admission.gov.sd.

وأكد الأستاذ علي الشيخ أن أي طالب مرشح للقبول يرغب في الإعادة لامتحان الشهادة الثانوية عليه تقديم التخلي في الفترة المحددة وإلا ستطبق عليه اللائحة والتي تقول أن الطالب الذي رشح للقبول في الدور الأول ولم يتقدم باستقالته في الفترة التي حددتها الإدارة العامة للقبول ولم يكمل إجراءات التسجيل يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضي عامين دراسيين ويجب استيفائه لأسس وضوابط القبول.

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