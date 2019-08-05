اتفاق للتعاون الشرطي بين السودان وجنوب السودان

وقعت السلطات الشرطية في دولتي السودان وجنوب السودان، يوم الاثنين، على مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون في المجال الشرطي بين الجانبين.

وعقد المدير العام للشرطة السودانية ، عادل محمد والوفد المرافق له ، اجتماعات مع شرطة جنوب السودان بقيادة المفتش العام للشرطة مجاك أكيج ملوك ، في العاصمة جوبا. وقد وصل الفريق السوداني إلى جوبا يوم الجمعة الماضي.

وقال مجاك في حديثه للصحفيين عقب توقيع اتفاقية التعاون بمباني وزارة الداخلية بجوبا، إن الجانبين وقعا اتفاقية ثنائية بعد مناقشات مطولة، مشيراً ألى أن هناك ترتيبات جارية لفتح المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان.

وكشف مجاك أن اتفاق التعاون يركز على تدريب شرطة جنوب السودان، بجانب التعاون المشترك بين الجانبين. وأشار إلى أن قيادة الشرطة في جنوب السودان ستقوم أيضاً بمتابعة مسألة معاشات القوات النظامية مع السلطات السودانية.

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من جانبه، أكد المدير العام للشرطة السودانية عادل محمد أن مذكرة التفاهم بين الشرطة السودانية وشرطة جنوب السودان تركز على تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وعد محمد بتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة مع شرطة جنوب السودان.

وفي سبتمبر 2012 ، وقع السودان وجنوب السودان سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك ، والتي شملت النفط وقضايا الأمن والخدمات المصرفية وحقوق المواطنة والتجارة الحدودية وغيرها.

ولكن لم يتم تنفيذ اتفاقيات التعاون وفقًا للمصفوفة.