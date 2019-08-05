الكساد يضرب أشهر سوق لمواد البناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال تجار بسوق السجانة لمواد البناء بالخرطوم، أن هنالك حالة ركود وتوقف في البيع و الشراء، بسبب ما أقروا به من ارتفاع في الأسعار بشكل كبير. وكشف أحد التجار بالسوق في جولة لـ (الانتباهة أون لاين) الاثنين عن رفض العاملين وعمال الترحيل التعامل بالتحويلات والشيكات المصرفية مما أزم الموقف وجعل الأوضاع أكثر تعقيداً. وأقر تاجر شهير بالسوق بزيادة كبيرة طرأت على أسعار الرملة بغت مائتي جنيه للقلاب سعة (4) متر ونصف، ليرتفع السعر إلى (1400) جنيهاً، فيما يصل سعر لوري الطوب سعة (4) آلاف طوبة بحسب التاجر مابين (6) آلاف و(500) جنيهاً إلى (6) آلاف و(200) جنيهاً، وقلاب الخرسانة سعة (6) متر، (3) الاف و(500) جنيهاً. واشتكى تاجر آخر من صعوبة حركة البيع بسبب غلاء الأسعار لدرجة أعجزت المواطنين عن الشراء. ونوه إلى أن سعر طن الأسمنت وصل إلى (10) آلاف و(600) جنيهاً، و(57) ألف جنيه لطن السيخ.