واشنطن ترحب بالاتفاق وتصفه بـ "العظيم"

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية.
ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الاتفاق بـ”العظيم”، وقال في تغريدة له على “تويتر”، رصدها “سودان نيوز٣٦٥”: “إنه لأمر عظيم ما حقتته الأطراف السودانية من تقدم ملحوظ نحو إعلان دستوري”.
وأضاف: “كافح الشعب السوداني من أجل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وهذا الاتفاق يحتاج الى انجاز مطالب الشعب السوداني.
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