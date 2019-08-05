إستمرار نمو صادرات النبيذ في جورجيا

كما ذكرت الوكالة فى تقريرها الشهرى الاخير أنه تم بيع الخمور الى 47 دولة خلال الفترة من يناير الى يوليو، باجمالى 114.2 مليون دولار امريكى، بزيادة 6 فى المائة مقارنة بالعام السابق.
ووفقا للتقرير، كانت روسيا وأوكرانيا والصين أكبر ثلاثة مستوردين، حيث بلغ عددهم 29.1 مليون زجاجة و4.89 مليون زجاجة و4.25 مليون زجاجة على التوالي.
ومن بين المستوردين الرئيسيين، سجلت الصين أسرع زيادة بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
وقال الخبراء إن الدولة الآسيوية ستصبح ثاني أكبر مستورد للنبيذ الجورجي في عام 2020.
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