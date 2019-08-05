ترامب يدعو لإعدام مرتكبي جرائم القتل الجماعي والكراهية

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إعدام مرتكبي جرائم القتل الجماعي والجرائم المتصلة بالكراهية عبر تشريع تتقدم بها وزارة العدل.
وقال ترامب، في خطاب، بعد ساعات من واقعتي إطلاق نار بولايتي أوهايو وتكساس، واللتان خلفتا 29 قتيلا، "اليوم، أوجه وزارة العدل إلى التقدم بتشريع يضمن مواجهة مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي لعقوبة الإعدام، وأن ينفذ الحكم بشكل سريع وبشكل حازم دون تأخير لسنوات دون داع".
وقال إنه وجه الوزارة كذلك إلى "العمل مع الوكالات الفيدرالية وشركات التواصل الاجتماعي لتطوير أدوات لرصد مطلقي النيران قبل تنفيذهم لضرباتهم".
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