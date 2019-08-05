ومن المرجح أن تؤدي خطوة الصين إلى توتر العلاقات بين الزعيم شي جين بينغ وإدارة ترامب في أعقاب الحرب التجارية المستمرة التي ضربت البلدين اقتصاديًا.
وجاء التحقيق بعد أسبوع من معاقبة الولايات المتحدة تاجر النفط الصيني تشوهاى تشن رونغ لاستيراد النفط الخام.
ادعى اثنان من المسؤولين الأمريكيين أن العقوبة ستشكل سابقة لأي شركة صينية تمضي قدمًا.
وادعى أحدهم: "أي كيان يفكر في التهرب من قيودنا، وخاصة المتعلقة بالبتروكيماويات الإيرانية، يجب أن يأخذ هذه الرسالة على محمل الجد.
كما أعربوا عن أسفهم لتصرفات الصين باعتبارها تقويض الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران.
وقال مسؤول آخر: "لقد وصلنا صادرات النفط لهذا النظام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأضاف: "أن عقوباتنا على قطاع الطاقة إلى جانب التنفيذ القوي يمكن أن تحرم النظام من مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار سنويًا."
وتشير التقارير، على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلى أن الصين استهلكت حوالي 12 مليون طن من النفط الخام الإيراني في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تستورد النفط من طهران وترامب يغضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.