الصين تستورد النفط من طهران وترامب يغضب

يزعم المسؤولون الأمريكيون أنهم يتتبعون الآن جميع التحركات من شركة البترول الوطنية الصينية بعد أن كشف تحقيق عن التعاون بين طهران وبكين. وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران في عام 2018 والتي منعت تصدير النفط الخام بعد انسحاب السيد ترامب من الصفقة النووية التاريخية بين البلدين.

ومن المرجح أن تؤدي خطوة الصين إلى توتر العلاقات بين الزعيم شي جين بينغ وإدارة ترامب في أعقاب الحرب التجارية المستمرة التي ضربت البلدين اقتصاديًا.

وجاء التحقيق بعد أسبوع من معاقبة الولايات المتحدة تاجر النفط الصيني تشوهاى تشن رونغ لاستيراد النفط الخام.

ادعى اثنان من المسؤولين الأمريكيين أن العقوبة ستشكل سابقة لأي شركة صينية تمضي قدمًا.

وادعى أحدهم: "أي كيان يفكر في التهرب من قيودنا، وخاصة المتعلقة بالبتروكيماويات الإيرانية، يجب أن يأخذ هذه الرسالة على محمل الجد.

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كما أعربوا عن أسفهم لتصرفات الصين باعتبارها تقويض الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران.

وقال مسؤول آخر: "لقد وصلنا صادرات النفط لهذا النظام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأضاف: "أن عقوباتنا على قطاع الطاقة إلى جانب التنفيذ القوي يمكن أن تحرم النظام من مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار سنويًا."

وتشير التقارير، على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلى أن الصين استهلكت حوالي 12 مليون طن من النفط الخام الإيراني في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.