الجيش السوري يلغي الهدنة شمال سوريا وسيستأنف العمليات

ونتيجة لذلك، أعلنت القيادة العسكرية السورية أنها ستلغي الهدنة وتستأنف عملياتها ضد القوات المسلحة في شمال غرب سوريا.
وفي حين أن قيادة الجيش لم تحدد موعدًا لاستئناف هجومها، فمن المحتمل قريبًا أن تبدأ غارات جوية على محافظتي حماة وإدلب.
ولقد تباين بيان الجيش مع المعلومات السابقة التي قُدمت إلى المصدر من الجيش العربي السوري. في وقت سابق من اليوم.
وأخبر مصدر عسكري مصدر أنه سيتم تسليم المسلحين حتى 16 أغسطس، وهو آخر يوم في عطلة العيد.
في السابق، قال قائد قوات النمر سليمان شاهين إن العمليات انتهت في شمال سوريا طالما تم عقد التهدئة.
وألغيت الهدنة بعد ظهر اليوم الاثنين بعد أن اتهم الجيش السوري المسلحين بخرق الاتفاق.
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