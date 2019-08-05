ترامب يطلق محاولة يائسة لمنع تركيا من غزو سوريا

من المقرر أن تدخل دونالد ترامب جولة جديدة من محادثات الأزمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة لمنع أنقرة من غزو سوريا.

وتعاونت أنقرة وواشنطن في سوريا لسنوات، مستهدفة مقاتلي داعش والرئيس السوري بشار الأسد.

ومع ذلك، فإن القضية حول الأكراد كانت نقطة خلاف طوال الوقت.

وفي حين أن الولايات المتحدة ترى في وحدات حماية الشعب كحليف رئيسي في المنطقة، يرى أردوغان أن المجموعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأعداء المحليين حزب العمال الكردستاني.

ويحرص المسؤولون الأمريكيون على تشكيل منطقة آمنة طولها 87 ميلًا حيث يتم مرافقة مقاتلي وحدات حماية الشعب خارج البلاد بأمان.

ومع ذلك، فإن نظرائهم في أنقرة يقترحون اختصار الطول إلى 20 ميلًا فقط - وبعد ذلك ستتحكم تركيا فيه بمفردها.

ويبدو أن حكومة أردوغان حددت توقيتًا للمفاوضات قبل أن تدخل المنطقة بقوة.

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وقال وزير الخارجية ميفلوت كافوسوغلو: "إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة، فإن التهديد الناشئ من هذه المنطقة لا يزال مستمرًا ولم يتم تطهير الإرهابيين، فسنبدأ العملية".

بالأمس، ادعى السيد أردوغان أنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بخطط الغزو.

وأضاف: "دخلنا عفرين وجربلس والباب. الآن سوف ندخل شرق الفرات، وشاركنا هذه المعلومات مع الولايات المتحدة وروسيا."

بقي المسؤولون الأمريكيون هادئين بشأن احتمال نشوب صراع، حيث قال أحدهم: "تستمر المحادثات الثنائية مع تركيا حول إمكانية إنشاء منطقة آمنة مع القوات الأمريكية والتركية تعالج المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا في شمال سوريا".

لكن المعلق آرون شتاين يقول إنه يجب أن يكون هناك المزيد من القلق في صفوف الولايات المتحدة.

