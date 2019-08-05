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إيران تعلن احتفاظها بـ130 طنا من الماء الثقيل و300 كيلو من اليورانيوم المخصب

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أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، احتفاظها بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل و 300 كلغ من اليورانيوم المخصب.

وقالت الوكالة الذرية الإيرانية، أن طهران قلصت التزاماتنا عبر الاحتفاظ بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل

مشرة إلى انها ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خلال شهر إذا لم توفِ الأطراف الأوروبية بالتزاماتها.

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