عاجل.. السيسي يقدم التعازي لأسر ضحايا القصر العيني

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي للشعب المصري، ولأسر ضحايا الانفجار الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني، مساء أمس.

ونشر الرئيس عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعازيه قائلًا "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان فى محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس ، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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وتابع "أؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم."