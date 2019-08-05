إستقرار في أسعار الغاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات عن معرفة أسعار الغاز في ولاية الخرطوم، عن استقرار أسعار أنبوة الغاز في معظم المحلات التجارية، خاصة غاز الوطنية، إيران وأبرسي، ولاحظت الجولة توفر الغاز وثباث السعر، وقال صاحب محلات للغاز بأم درمان، النور حامد إن سعر تعبئة الأنبوبة لكل الشركات المختلفة بلغ 200 جنيه، وأشار إلى توفر الغاز في المحلات التجارية خلال الشهرين الماضيين، وعزا ذلك إلى ندرة الغاز وارتفاع أسعاره بسبب عدم الاستقرار السياسي فى البلاد، واعتبر الوقود من الضروريات اليومية التي يحتاجها المواطن ضمن المواد الاستهلاكية، بجانب احتكار التجار لبعض السلع التي يتوقع عدم الحصول عليها في الأيام المقبلة، وعدم ثبات سعر الصرف، وتخوف من انعدام توفر الوقود وارتفاع أسعاره مثل ما كان في السابق، مما يزيد معاناة المواطن.