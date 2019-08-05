زيادة التوابل وركود البيع بالأسواق..تعرّف على الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار التوابل زيادة في كافة الأصناف لموسم الأضحية الحالي مع انتعاش طفيف في البيع. وعزا تجار لـ(السوداني) الزيادة للدولار والترحيل وضعف المساحات المزروعة بالتوابل وشح الأمطار، موضحين أن الزيادة بلغت أكثر من (50%). وتوقع التجار ازدياد حركة البيع خلال الأيام الأخيرة.

ووصف تاجر التوابل بسوق أم درمان النور الأمين لـ(السوداني) الزيادة بالكبيرة، مبيناً أن رطل الثوم قفز من (35) إلى (70-80) جنيهاً أما الشمار من (7 ـ 10) إلى (100) جنيه بسبب تقليص المزارعين للمساحات المزروعة تخوفاً من الخسائر بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد بالإضافة لمشكلات الوقود، ووصف حركة البيع بالضعيفة مقارنة بالعام السابق.

أضاف تاجر توابل ببحري إبراهيم الطاهر أن تكاليف الإنتاج والزراعة أثرت على أسعار التوابل بالأسواق، مبيناً أن رطل الفلفل قفز لنحو (140)جنيهاً بدلاً عن (40- 35) جنيهاً، وسعر القنطار قفز إلى (15) ألف جنيه بدلاً عن (12) ألف جنيه، وقال إن أغلب التوابل زيادتها موسمية، مضيفاً أن أغلب المواطنين يشترون التوابل الجاهزة وبكميات بسيطة، واصفاً حركة البيع بالضعيفة حالياً بالأسواق.

وقال تاجر بهارات بالخرطوم محمد الهادي في السابق كانت التجهيزات للتوابل تتم في وقت مبكر قبل عيد الأضحية وحالياً مع الأحداث الأخيرة وارتفاع الأسعار والدولار أما هذا الموسم فيشهد اختفاء كل هذه التجهيزات وحدوث تراجع كبير في

في الشراء بفضل زيادة الأسعار.