الفنانة أفراح تحتفل مع الجمهور حتى الصباح

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الخليج 365 :
احتفلت المطربة أفراح عصام باتفاق الوثيقة الدستورية حتى الساعات الأولى من صباح أمس، حيث شاركت الجماهير التي احتشدت بساحة الديوم الأفراح، وألهبت حماسهم بمجموعة من الأغنيات الوطنية والثورية، وقد وجدت مبادرة
أفراح صدى كبيراً وسط الجمهور الذي تفاعل مع ما قدمت من أغنيات.
يذكر أن أفراح كانت قد قدمت أغنية خاصة بالثورة في أيامها الأولى حققت إنتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى عديد المواقف الداعمة للثورة.
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