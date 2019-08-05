(أجنحة) رفيدة يس تثير إهتمام رواد موقع فيس بوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت صورة قامت بنشرها مؤخراً الإعلامية رفيدة يس عبر حسابها بموقع فيس بوك الكثير من الجدل، حيث أطلت رفيدة هذه المرة وخلف أكتافها جناحين ضخمين، مما رفع وتيرة التكهنات والتنبؤات بمغذى تلك الصورة، حيث أكد عدد من

متابعيها أنها بالفعل (ملاك)، بينما قام آخرون بقراءة ذاتية للصورة، مشيرين إلى أنها تمثل أبلغ رد منها على كل من هاجموها في فترات سابقة واتهموها بالانحياز للمجلس العسكري، وما بين هذا وذاك، ظلت صورة رفيدة محور اهتمام عدد كبير من رواد فيس بوك طيلة اليومين الماضيين.