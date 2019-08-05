تحذيرات من التدخل الخارجى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثر الحديث فى الداخل والخارج عن ضرورة قطع الطريق امام التدخلات الخارجية التى تريد اختطاف ثورتنا او اجهاضها والتاثير على الساحة السياسية فى بلدنا وعدم تركنا نقرر امرنا وفقا لما تقتضيه مصلحة البلد وليس غير ذاك .

هذه التحذيرات كما اسلفنا جاءت من جهات داخلية وخارجية وتهدف جميعها الى حماية الثورة وعدم التفريط فى مكتسبات الجماهير التى تحصلت عليها بجهد وكفاح ونضال توجته دماء الشهداء التى روت ارض هذا البلد المعطاء ، لذا وعملا من الجميع على احترام هذه الدماء وتقدير هذه التضحيات لايمكن القبول باى املاءات من الخارج تحدد لنا كيف نرسم مسنقبلنا او كيف ندير امرنا .

الوسيط الافريقى السفير محمد الحسن لبات كان قد حذر من خطورة التدخلات الخارجية التى تعيق سبل التوصل لتوافق بين مكونات المجتمع السودانى ونوه الى ضرورة الابتعاد عن لعبة التجاذبات وصراع القوى الاقليمية والدولية على الساحة السودانية الذى سوف ينعكس سلبا على الاستقرار المنشود ، وتمنى لبات ان تبتعد القوى المتصارعة باجندتها وتترك السودانيين وشانهم ليبنوا بلدهم وينهضوا بها .

من جهة اخرى أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالمفاوضات السودانية وما افضت اليه من نتائج إيجابية ، مشيرا فى ذات الوقت إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية ــ لم يسمها ــ في الشأن السودان، قائلاً: (كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها)

آبى إحمد نبه السودانيين الى وجود جهات تحاول التدخل وان ذلك سيخلق مشاكل جمة حاليا او لاحقا متمنيا ان يتكاتف اهل السودان ويقطعوا الطريق امام كل من يسعى للوقيعة بينهم وفتنتهم مع بعض .

وان كان آبى أحمد ولبات لم يسميا المتدخلين صراحة الا ان الكل يتحدثون عن تدخلات اماراتية وسعودية واضحة فى تفاصيل الشان السودانى مما يجعل من الصعب النهوض بالبلد والخروج بها من وهدتها فهل نستمع الى الناصحين.