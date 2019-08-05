انتباه.. ماذا تريد السعودية منا ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نشاط محموم فى ملفات تتعلق بدارفور يقوم به السفير السعودى فى الخرطوم السيد على بن حسن جعفر ، وهذا الحراك ليس الاول من نوعه اذ سبقه برنامج عمل موسع للسفير فى غرب كردفان وزيارات الى تلك البوادى الوادعة وارتباط مباشر ببرامج اجتماعية وشعبية ، وهاهو ينشط فى فعاليات اجتماعية وشعبية مرتبطة بدارفور الامر الذى يفرض سؤالا على المشهد السياسى والاجتماعى فى البلد عن نوايا السعودية من هذا الانفتاح على الشارع البسيط والنزول مباشرة الى الناس والعمل على مناقشة بعض قضاياهم وتقديم الوعود بحلها .

هذه بعض الفعاليات :

السيد السفير شارك مساء السبت فى حفل وداع حجاج سلطنة دارفور ضمن برنامج ضيوف الرحمن وضمن مكرمة الملك سلمان وذلك بتشريف وحضور عدد من قيادات المجتمع ورموز الإدارة الأهلية بالسودان واشاد بالعلاقة بين البلدين وقال انها ستمتد بفضل الجهود المبذولة من الشعبين.

وقال السيد السفير ان الملك سلمان قد وجه بإستضافة ما يزيد عن 1000 حاج من السودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تأكيدا للترابط وتعميقا للمحبة والاخاء بين البلدين

وجدد السفير عزم بلاده على دعم العلاقات بينها والسودان والعمل على إستقراره ضمن جهود المملكة والشركاء من الأطراف الدولية و أشقاء وأصدقاء للسودان والمملكة .٠

السلطان احمد حسين ايوب على دينار سلطان دارفور قال ان السعودية وقفت الى جانب السودان في كل الظروف التى مرت بها وأن العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين تشهد تطورا في شتي المجالات .

واضاف ان نجاح البرنامج في كل المواسم يأتي ضمن الاهتمام والجهود التى تبذلها سفارة المملكة بالخرطوم وعلى رأسها السفير علي بن حسن جعفر وشركاء موسم وشعيرة الحج من مؤسسات الدولة وقيادات المجتمع مشيرا إلى ممسكات العقيدة و المحبة والإخاء الذى يجمع شعبى البلدين

وإشتمل الحفل على كلمات وتكريم لبعض الرموز والشخصيات وتوزيع لحقيبة الحاج المقدمة من أسرة السفارة بالخرطوم .

وكان لافتاً الفلم الوثائقي الذى عكس ووقف على مشاركات السفير على بن حسن جعفر في برامج وأنشطة السلطنة وزياراته لدرافور لأفتتاح وتدشين بعض المشروعات التى نفذت وتنفذ من المنظمات ومن بعض رجال البر و الإحسان السعوديين .

اعلاه جانب من نشاط الرجل ولنقرأ التالى ؛

قدمت الإدارة الأهلية لنظارة عموم قبيلة الهبانية وافر الشكر لمعالي الأستاذ علي بن حسن جعفر سفير المملكة بالسودان لدعمه مخيم العيون بمحلية برام بولاية جنوب دارفور .

وقدم الاستاذ محمد الحلو عن نظارة الهبانية درع تكريمي بهذه المناسبة لسعادة السفير في الفقرة التكريمية ضمن برنامج وحفل وداع حجاج سلطنة دارفور مساء السبت بالخرطوم .

وكان سعادة السفير قد دعم ورعي في وقت سابق من العام الجاري مخيما لطب العيون بمحلية برام بولاية جنوب دارفور نفذته بعض المنظمات الانسانية.

وكان السيد السلطان قد وصف السفير السعودي بالصديق الوفي وانه حالة نادرة من بين كل الدبلوماسيين الذين عملوا بالسودان .

هذا بعض من نشاط السيد السفير وهو عمل اجتماعى شعبى غير معهود من السفراء والدوبلوماسيين لكن السعودية ارادت ان تتمدد فى الشارع السودانى وتنشئ لها قاعدة شعبية وان تكون صاحبة تاثير مستقبلا فى الشان السياسى السودانى وتعمل على التغلغل فى المجتمع فعمدت اولا الى تعيين شخصية امنية استخباراتية عالية الطراز وعهدت اليه بتولى مهام السفير بالسودان واطلقت يده للتواصل مع الفعاليات الشعبية والمجتمعية حتى انه فاجأ الوهابية هنا الذين كانوا يظنون ان ارتياد السفارة السعودية والملحقية الدينية حكرا عليهم لكنهم رأوا الرجل يزور رموز الصوفية ويستقبل صوفية فاعلين في مكتبه بل هناك همس فى ارجاء المدينة ان عددا من مشايخ الطرق الصوفية يستلمون جعلا ثابتا من الملحق الدينى فى مكتبه بشارع الستين .

من جهة اخرى تعددت زيارات السفير وطاقمه (الامنيين) الى كردفان ودارفور وسنار – وربما مناطق اخرى – هذا غير المشاركة فى تدشين نشاط حزب الشباب المستقل برئاسة احد المشايخ الشباب – الأحمدي – وما فهم منه البعض انه محاولة بعيدة المدى من السعودية لصناعة تيار اجتماعى يطلع بدور سياسى فى البلد فى قادم الايام ويكون مرتبط عضويا بالسعودية كما هو الحال فى تيار المستقبل فى لبنان وان المرحلة القادمة تقتضى ايجاد حريرى سودانى فهل تكون تحركات السفير هذه ضمن خطة بعيدة المدي لايجاد موطئ قدم للسعودية فى بلدنا ترتكز عليه فى انطلاقتها وتأثيرها فى الساحة السياسية لبلدنا ؟

ممكن والله اعلم