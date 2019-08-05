لجنة ترتيبات التوقيع النهائي تكمل استعداداتها لإستقبال الوفود وكبار الزوار..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكملت لجنة تأمين وتأهيل مسار كبار الزوار بالقصر الجمهوري، ترتيباتها لمراسم التوقيع النهائي على إدارة المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس الحالي.

وكشفت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معتمد الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي أمس، عن استعدادات استقبال الوفود الرئاسية والمنظمات الدولية، من تأمين وتهيئة وتجميل مسار الزوار والمواقع المحيطة بمنطقة الاحتفالات وإقامة الوفود من الصالة الرئاسية مروراً بالقصر الرئاسي وقاعة الصداقة ومواقع إقامتها.

وأكد اللواء ركن (م) صبري عقب الاجتماع، استعداد كافة الأجهزة المعنية بالتأمين والمرور وإنارة وتجميل الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء، فضلاً عن اكتمال الاستعدادات اللوجستية مع اللجان الأخرى المختصة بالإعداد للحفل، وقال إن السودان الآن يفتح ذراعيه وقلبه لعودة أبنائه ويتهيأ للاحتفال بين جميع مكونات العمل السياسي بالتوقيع على الاتفاق النهائي، ومن ثم الانتقال لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعتبر مهمة في تاريخ البلاد.